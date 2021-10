Guillaume Champeau rejoint Clever Cloud

On apprenait qu’il quittait Qwant à la mi-septembre, sans qu’aucune précision n’ait alors été donnée. Interrogé, il n’a pas souhaité nous en dire plus, mais nous avons depuis été en mesure de confirmer qu’il s’agissait bien d’un départ et que le moteur de recherche français avait souhaité le garder au sein de sa nouvelle équipe, sans succès.

Il y a un mois, il publiait une tribune sur l’importance de la souveraineté numérique au niveau européen, on se doutait donc qu’il resterait sur des thématiques similaires. Il nous a été confirmé ce matin qu’il rejoignait les Nantais de Clever Cloud en tant que Directeur juridique et affaires publiques. Il sera directement rattaché à son PDG, Quentin Adam.

Une startup plus proche de sa position géographique, mais qui ne lui est pas totalement inconnue puisqu'il retrouve un membre de sa famille, Maureen Champeau, actuelle assistante de Quentin Adam.

Clever Cloud est pour rappel un acteur du PaaS français, fournissant des services cloud à Airbus, Axa, France TV, la MAIF ou Solocal, créé en 2010. La rentrée est d’ailleurs chargée pour l’entreprise qui vient de revoir son site, mais aussi lancer différents services comme l’intégration de Jenkins, la plateforme de messagerie PubSub Apache Pulsar (en bêta publique) et une prochaine base de données Time Series (TSDB) qui exploitera l'infrastructure d’OVHcloud : TARDIS.

Elle est également partenaire du français Kalray pour l’utilisation de ses accélérateurs (DPU) afin de décharger certaines fonctionnalités de son réseau. Nous en reparlerons d’ailleurs au sein de notre magazine #3, actuellement en cours de financement.