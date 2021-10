Prototype Starship SN20 : SpaceX réalise une mise à feu statique

L'essai ne dure qu'une dizaine de secondes sur la vidéo partagée par la société, mais il aurait été suivi d'un second test selon Space.com. Un seul moteur a été mis en charge.

Il ne s'agit pour rappel que de l'étage supérieur de la prochaine génération de fusées, baptisée Starship (le lanceur et l'étage supérieur ont le même nom). Il doit à terme disposer de six moteurs : trois Raptors et trois autres prévus pour fonctionner dans le vide (vacuum).

SN20 sera peut-être le premier prototype de Starship à tester un vol suborbital. Pour rappel, SN15 était le premier à réussir à se poser en douceur après un vol de quelques kilomètres d'altitude.

De son côté, le premier étage, alias Super Heavy Booster, doit encore faire ses preuves.