La nouvelle montre connectée de la firme de Cupertino a droit à un déshabillage en règle, photos à l'appui. On découvre ainsi sa batterie d'à peine un peu plus de 1 Wh et autres composants ultra-compacts.

Selon nos confrères, qui se sont fait aider d'anciens ingénieurs d'Apple dans leur périple, elle mérite un 6 sur 10 en matière de réparabilité.