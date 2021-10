Twitter publie un rapport sur l'impact de son algorithme sur le contenu politique

La question est de savoir si « les algorithmes de recommandation amplifient le contenu politique » d’une manière ou d’une autre. On pourrait d’ailleurs plutôt dire que la question n’est pas tellement « si », mais « comment ».

Première conclusion, les tweets d’élus (peu importe leur bord politique) ont bien une amplification quand ils sont triés par un algorithme par rapport à l’ordre chronologique. Le phénomène n’a par contre pas la même portée suivant les convictions politiques.

Twitter reconnaît en effet que dans six des sept pays étudiés (c’est le cas de la France et des États-Unis notamment), les tweets de comptes affiliés à la droite ont une amplification plus importante que ceux de la gauche. Il en est de même pour les médias de droite par rapport à ceux de gauche.

L’ensemble du rapport est disponible par ici.