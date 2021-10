Licences SPLA de Microsoft : la hausse des tarifs fait bondir Scaleway

Le Service Provider Licensing Agreement se destine notamment aux hébergeurs, le seul qu'ils peuvent « utiliser dès lors qu’ils souhaitent proposer un service en ligne payant, dans un environnement d’hébergement mutualisé Microsoft » précise l'éditeur américain.

Les contrats sont d'une durée de trois ans, avec des possibilités d'ajustements de prix. Ce sera le cas au 1er janvier, note Arnaud de Bermingham, fondateur et président de Scaleway. Une hausse pouvant atteindre 10 % qu'il apprécie peu. Elle avait été évoquée fin septembre par d'autres fournisseurs de services.

Il s'agit de « la 8ème fois consécutive » ajoute-t-il, jugeant qu' « on ne peut pas faire confiance à ces gens là ». Cela soulève la problématique de la dépendance aux licences logicielles d'un acteur dominant, notamment lorsqu'il est aussi un concurrent. Car cette hausse devrait logiquement se répercuter sur le client final.

Pour le dirigeant, « Microsoft force la main pour migrer sur Azure (et c'est l'objectif !) à force d'augmentation et de contrôle. Ces pratiques sont à vomir ! » parce que « microsoft tourne le dos avec des méthodes de dealer de drogue pour capter la valeur de l'écosystème qui l'a rendu riche », il critique ainsi « les entreprises et administrations, gavées à la drogue dure Microsoft depuis des décennies ».

Dans son viseur, la dépendance de nombreux services de l'État aux produits de l'entreprise américaine, qui s'apprêtent pour une part à simplement migrer vers une offre désormais dite « de confiance », tout en continuant à utiliser les solutions Microsoft.

« Pendant ce temps, Bercy se félicite de l'alliance Microsoft / Orange pour répondre aux besoins de l'État et des OIV dans le cadre du "Cloud de confiance". On marche sur la tête puissance 10 là » conclut-il.