La Gauche démocrate et républicaine souhaite réformer les rouages de Parcoursup

Dans leur proposition de loi, les députés voudraient « rendre plus transparente » cette procédure. L’idée ? « Rendre anonyme le lycée d’origine, en créant une obligation de communication des critères et algorithmes d’évaluation des candidatures et en demandant aux autorités académiques de procéder systématiquement à un diagnostic des formations en tensions et d’y remédier ».

« L’opacité dans la prise de décision ne fait qu’aggraver les inégalités entre les élèves très bien intégrés au système scolaire, sachant trouver l’information, et les autres ». Ainsi, chaque établissement aurait pour obligation de communiquer « les attendus précis de chaque formation, en particulier les spécialités du baccalauréat requises »