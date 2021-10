Truth : le réseau social de Donald Trump, largement inspiré de Mastodon

L’ancien président des États-Unis a été banni Twitter et Facebook (entre autres) après l’invasion du Capitol au début de l’année. Il a ouvert puis fermé rapidement un blog personnel baptisé « From the Desk of Donald J. Trump » et, comme prévu, il revient avec un réseau social maison : Truth Social.

Il explique l’avoir créé « pour résister à la tyrannie des Big Tech » : « Nous vivons dans un monde où les talibans sont très présents sur Twitter, mais votre président américain préféré a été réduit au silence. C'est inacceptable », comme le rapporte Ars Technica.

Alors qu’il ne sera officiellement lancé que plus tard dans l’année, certains ont déjà réussi à créer des comptes. « D'après les captures d'écran que j'ai vues, il est absolument basé sur Mastodon », explique Eugen Rochko (créateur et principal développeur de Mastodon) à Motherboard.

Certains ont également trouvé des traces de Mastodon dans le code source. De son côté Truth Social n’en fait pas mention. Pire, comme le rapportent nos confrères, les conditions d’utilisations précisent que « tout le code source » est « détenu ou contrôlé » par Trump Media & Technology Group, ce qui est contraire à la licence AGPLv3 de Mastodon.