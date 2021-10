Snap (et FB dans une moindre mesure) dévisse en bourse

Dans la séance d’après clôture, le cours de l’action perd plus de 20 %. En cause des résultats financiers en-dessous des prévisions et surtout les commentaires des dirigeants.

Au premier abord, le chiffre d’affaires de 1,04 milliard de dollars semble honorable, par rapport aux 941 millions d’il y a un an. Mais c’est en dessous des prévisions qui tablaient sur 1,1 milliard. Le nombre d’utilisateurs actifs par jour aussi est en hausse : 306 millions (+23 % sur un an).

Le principal souci est ailleurs selon Snap : Apple a activé dans iOS une fonctionnalité qui demande à l’utilisateur son accord pour collecter et utiliser ses données. « Du fait de ces modifications, beaucoup des outils dont se servaient, jusque-là, les annonceurs pour mesurer l'efficacité de leurs campagnes publicitaires sur Snapchat "ont été rendus inopérants, pour l'essentiel", a reconnu Evan Spiegel », rapporte Le Figaro.

« Nous avons clairement sous-estimé l'impact (de ce changement) sur nos partenaires annonceurs », reconnait le directeur général de Snap. Il n’en fallait pas plus pour faire réagir les marchés.

Alors que Facebook doit publier ses résultats le 25 octobre, le cours de l’action réseau social est lui aussi en baisse. Il perd actuellement 5 %. Dans les deux cas, cela représente un écart de plusieurs milliards de valorisation.