Matrox fête ses 45 ans

La société canadienne a été fondée en 1976 par Lorne Trottier et M. Branco Matic. À l’occasion de cet anniversaire, elle propose une rétrospective (une infographie et une vidéo) de son histoire.

« Dès ses débuts, Matrox s’est concentré sur les marchés professionnels spécialisés. Au début des années 1990, la société s’est scindée en trois divisions distinctes : Matrox Graphics, Matrox Video et Matrox Imaging ». C’est à ce moment-là que le grand public a pu profiter des cartes graphiques Millennium et Mystique. L’entreprise s’est depuis recentrée sur le marché professionnel et le logiciel.

En 2019, Lorne Trottier acquiert 100 % du groupe Matrox, la boucle est bouclée pour ainsi dire.