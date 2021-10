Rodolphe Belmer quitte Eutelsat pour devenir le directeur général d’Atos

Il était directeur général d'Eutelsat depuis mars 2016 et a informé le conseil d’administration de son départ. « Le processus de recrutement d'un successeur va commencer immédiatement. Dans l'intervalle, Rodolphe restera pleinement en charge et concentré sur le développement et la performance d'Eutelsat », explique la société.

Il ne faut pas chercher bien loin pour trouver sa nouvelle fonction : « Le Conseil d’Administration d’Atos, réuni le 20 octobre, a nommé M. Rodolphe Belmer aux fonctions de directeur général et l’a coopté en tant qu’administrateur. Sa prise de fonction interviendra au plus tard le 20 janvier 2022 ». Cette annonce intervient alors que la société vient de publier ses comptes pour le troisième trimestre, dans une période de trouble vis-à-vis de des chiffres de ses filiales américaines.

La place est vacante puisque Elie Girard, actuel directeur général et administrateur d’Atos, « a souhaité présenter sa démission au conseil d’administration ». À compter du lundi 25 octobre, « Pierre Barnabé et Adrian Gregory sont nommés co-directeurs généraux par intérim » en attendant la prise de fonction de Rodolphe Belmer.

Au cours de sa carrière, ce dernier a été pendant plusieurs années le directeur général du groupe Canal+ et il est toujours membre non exécutif du conseil d’administration de Netflix.