Perseverance sur Mars : une vidéo d’un trajet avec AutoNav, une autre des sons captés par les micros

Mi-septembre, juste après avoir récupéré des échantillons, le rover s’était mis en pause pendant quelques semaines à cause de la conjonction solaire. Cet événement arrive lorsque le Soleil s’interpose entre Mars et la Terre, perturbant ainsi les communications. Elle est désormais terminée et le rover est « prêt à recommencer » ses opérations.

La NASA en profite pour publier une vidéo d’un trajet de 167 mètres réalisée le 12 septembre. Perseverance utilise sa technologie de navigation automatique baptisée AutoNav, qui lui permet de modifier automatiquement sa route si un obstacle est détecté sur son chemin.

« La vidéo a été accélérée environ 200 fois, avec environ 30 secondes entre les images », explique l’Agence spatiale américaine. Vous pouvez pour rappel retrouver toutes les photos du rover sur cette page.

Dans une autre vidéo, le Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA revient sur la partie audio de la mission. Le rover dispose en effet de deux micros afin d’écouter ce qui se passe autour de lui. En plus des bruits, deux scientifiques donnent des explications.