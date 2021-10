Facebook pourrait changer de nom

C’est en tout cas l’annonce faite par des sources « proches du dossier », comme le rapporte The Verge. Il s’agirait pour le réseau social de mettre en avant l’étendue de ses services et surtout le « metaverse » si cher à Mark Zuckerberg, dans lequel il va investir 50 millions de dollars et recruter 10 000 personnes en Europe. Mais aussi (tenter de) faire oublier ses déboires juridiques ?

L’annonce pourrait être faite durant la conférence Facebook Connect du 28 octobre. Il sera alors temps de voir ce qu’il en est exactement, notamment si le changement de nom concerne le réseau social ou bien la société dans son ensemble (un peu comme Alphabet qui possède Google et d’autres entités).