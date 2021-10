Un nouvel appel à l'abandon des poursuites contre Julian Assange

Une coalition de plus de deux douzaines de groupes de défense de la liberté de la presse, des libertés civiles et des droits de l'homme internationaux, dont RSF, réitère son appel à la fin des poursuites contre Julian Assange, affirmant que la demande est maintenant encore plus urgente en raison de récents rapports selon lesquels la CIA aurait comploté pour kidnapper – et éventuellement tuer — le journaliste.

« En février, des membres de cette coalition avaient écrit au procureur général par intérim, demandant instamment que les charges pénales contre M. Assange soient abandonnées », explique-t-elle.

« Nous renouvelons maintenant cette demande avec une urgence encore plus grande, à la lumière d'un article récent dans Yahoo News décrivant des discussions alarmantes au sein de la CIA et de l'administration Trump » envisageant d'« espionner à grande échelle les associés de WikiLeaks, semer la discorde parmi les membres du groupe et voler leurs appareils électroniques ». Elle rappelle que « les journalistes se livrent régulièrement à une grande partie des comportements décrits dans l'acte d'accusation : parler avec des sources, demander des éclaircissements ou plus de documentation, et recevoir et publier des secrets officiels ».

« C'est précisément ce pourquoi le New York Times et le Washington Post – qui ne sont pas fans d'Assange – ont dénoncé les accusations portées contre lui dans les termes les plus forts », précise Parker Higgins, directeur du plaidoyer pour le groupe : « la poursuite par les États-Unis de Julian Assange est une menace pour la liberté de la presse dans le monde ».