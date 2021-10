Voici les Pixel 6 (Pro) avec SoC Google Tensor, le Pixel Pass débarque aux États-Unis

Le Pixel 6 dispose d’un écran de 6,4" Full HD+ à 90 Hz contre 6,7" QHD+ et 120 Hz pour le Pro. Si le SoC est un Google Tensor dans les deux cas avec 128 Go de stockage et de la 5G, plusieurs différences sont présentes. Le Pixel 6 propose en effet 8 Go de mémoire avec deux caméras à l’arrière (50 et 12 Mpixels) et une batterie de 4 614 mAh, alors que son grand frère à droit à 12 Go, trois caméras (50, 12 et 48 Pixels avec zoom optique x4) et une batterie de 5 003 mAh.

Dans les deux cas, un « capteur au format optique de 1/1,3 pouce qui capte 150 % de lumière en plus par rapport à celui du Pixel 5 » est de la partie. La photo est aussi à l’honneur avec la « Gomme magique » qui fait « disparaître instantanément les éléments indésirables en arrière-plan sur vos photos, et ce en quelques clics, dans Google Photos ». Signalons aussi « le mode Mouvement offre des fonctionnalités telles que “panoramique avec mouvement” et “pose longue”, qui permettent de donner vie au mouvement ».

Aux États-Unis, des fonctionnalités Wait Times et Direct My Call sont proposées pour les appels. La première permet d’avoir une idée des temps d’attente sur la semaine du service que vous voulez joindre, tandis que la seconde transcrit automatiquement et en direct les menus des robots (choisissez 1 pour… 2 pour… etc.) pour vous simplifier la vie.

Le tarif change aussi évidemment : à partir de 649 euros pour le Pixel 6 contre 899 euros pour le Pixel 6 Pro. Tous les détails techniques et les précommandes se trouvent par ici. Jusqu’au 27 octobre, le casque Bose 700 à réduction de bruit est offert.

Google propose aussi le Pixel Pass à 45 dollars par mois avec le Pixel 6 et 55 dollars avec la version Pro. En plus du smartphone, vous avez YouTube Premium et Music Premium, 200 Go dans Google One, des « centaines de jeux et d'applications sans publicité ni achats intégrés ». Ce service est pour le moment limité aux États-Unis.