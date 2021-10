Indépendance dans le cloud : Alibaba annonce son CPU ARM et ouvre son RISC-V

Dans un communiqué de presse l'entreprise chinoise précise que son Yitian 710 se compose de 128 cœurs ARMv9 à 3,2 GHz disposant de 8 canaux DDR5 et 96 lignes PCIe 5.0 pour un total de pas moins de 60 milliards de transistors. Il sera fabriqué en 5 nm par TSMC.

La plateforme évoque sa volonté de diversifier son offre, en proposant les solutions d'AMD, Intel ou NVIDIA, mais aussi les siennes, un peu à la manière de ce qu'a fait AWS avec ses Graviton. Ce, sans dépendre de tiers comme Ampere Computing par exemple. Elle annonce un score SPECint2017 de 440 points « surpassant les processeurs ARM à l'état de l'art de 20 % en performances et de 50 % en efficacité énergétique », mais nous n'aurons pas plus de détails pour le moment.

Ces processeurs viendront alimenter les serveurs Panjiu, eux aussi conçus spécialement par Alibaba Cloud pour s'adapter aux besoins de l'entreprise et séparer la puissance de calcul du stockage. Une « désagrégation » qui agite le secteur depuis quelques temps maintenant mais s'accélère ces derniers mois.

L'entreprise a également annoncé sa volonté de proposer en open source l'IP de ses cœurs RISC-V XuanTie et d'autres à venir. Ils sont disponibles via GitHub sous licence Apache 2.0 afin que chacun puisse s'en saisir et les utiliser dans leurs propres composants. Ils se destinent au marché de l'embarqué, des objets connectés, du réseau ou des serveurs en périphérie (edge) précise Alibaba. La couche logicielle destinée à différentes distributions Linux, RTOS et AliOS sera également ouverte.