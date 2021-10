Freebox Server 4.5.1 : des bugs en moins

La version qui vient d'être publiée n'apporte pas de nouveauté, si ce n'est que « le redémarrage logiciel déclenche maintenant l’extinction des VMs, qui ont alors environ 10 secondes pour s’éteindre proprement avant l’extinction forcée » pour le boîtier de l'offre Delta.

Il est donc principalement question de correctifs, pour OpenVPN, Let's Encrypt, la taille par défaut de certaines fenêtres, etc. Mais il reste « un problème d’affichage sur les lignes Freebox Delta à 10Gb/s [qui] indique que le débit maximum est de 1Gb/s, alors que la connexion est bien à 10Gb/s, il sera prochainement corrigé ».

« L’appairage d’une nouvelle application est maintenant possible depuis le réseau local lorsqu’aucune application n’est appairée (box neuve ou remise à zéro) ; l’appairage via mafreebox.freebox.fr va prochainement disparaître, il faudra obligatoirement passer par le domaine d’API découvert via mDNS » précise également Free.

Le répéteur Wi-Fi aussi est mis à jour au passage. Sa version 1.7.2 améliore la stabilité et corrige un souci « empêchant les Répéteurs Wifi Freebox de se connecter pleinement aux Freebox (animation de box détectée puis led rouge) ».