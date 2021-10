Apple Music Voice, AirPods 3 et Homepod mini colorés

La première partie de la conférence Unleashed d’hier soir était consacrée à la musique. Apple a fait plusieurs annonces, dont une nouvelle formule pour son service Apple Music, nommée Voice.

Cette formule moitié moins chère – 4,99 euros au lieu de 9,99 – se signale par plusieurs limitations. Par exemple, pas d’accès au catalogue Lossless ou Dolby Atmos. Il n’y aura pas non plus d’affichage des paroles ni de téléchargement pour une écoute hors ligne.

Surtout, on ne pourra utiliser le service qu’à travers Siri. En d’autres termes, toute demande de musique ne se fera qu’à la voix. Pour le reste, l’accès au catalogue et aux playlists est le même que dans les autres formules.

L’abonnement Voice sera disponible avant la fin de l’automne dans une quinzaine de pays, dont la France. On attend de voir si Siri arrivera à se débrouiller avec la prononciation française de certains titres et artistes.

Les AirPods ont enfin reçu leur troisième génération, en rumeurs depuis longtemps. Ils sont largement inspirés du modèle Pro dans leur design et leurs capacité, puisqu’ils sont compatibles avec l’audio spatial et disposent de l'égaliseur dynamique. En revanche, pas de réduction active du bruit ni donc de mode transparence.

Ils sont résistants à la pluie et à la sueur (IPX4) et leur autonomie a gagné une heure : 6 heures en écoute audio classique, 5h en audio spatial et 4h en conversation. Le boitier de recharge est compatible Qi et MagSafe pour la recharge par induction. Ils sont en précommande pour 199 euros, l’ancien modèle restant disponible pour 149 euros.

Quant au HomePod mini, il reçoit simplement trois nouveaux coloris, en plus des classiques blanc et noir : bleu, jaune et orange. Le prix de l’enceinte reste à 99 euros.