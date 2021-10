Roaming sans surcoût en Europe : le Parlement vote aussi pour 10 ans de plus avec de nouvelles règles

L’itinérance « comme à la maison » est une réalité depuis le 15 juin 2017, après des années de batailles. Le règlement en place est valable jusqu’au 30 juin 2022, mais la Commission européenne a déjà proposé de le prolonger de dix ans, avec de nouvelles règles.

La Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie du Parlement lui emboîte le pas et a voté elle aussi « pour étendre de dix ans supplémentaires le système de "l’itinérance aux tarifs nationaux" », avec également de nouvelles contraintes pour les opérateurs.

En plus de continuer à utiliser son téléphone portable sans coût additionnel lors d’un déplacement dans l’Union européenne, il est question de profiter de « la même qualité de vitesse de connexion mobile à l’étranger que dans leur pays d’origine » (pas de 3G alors que la 4G est disponible par exemple), de proposer un accès gratuit aux services d’urgence et de « mettre fin aux surtaxes pour les appels intra-UE ».

Avant de se mettre en place, ce nouveau règlement doit encore faire l’objet d’un accord entre le Parlement et le Conseil. Une première étape est franchie puisque « le rapport a été adopté par 67 voix pour, aucune contre et 7 abstentions » au Parlement. De plus, « les députés ont voté pour ouvrir les négociations avec le Conseil ».