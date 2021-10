macOS Monterey sera disponible le 25 octobre

Apple aura pris son temps, mais c’est fait : Monterey est terminé et sera disponible lundi prochain, 25 octobre. Une Release Candidate est d’ailleurs distribuée depuis hier soir aux testeurs, pour une version 12.0.1 d’ailleurs.

Rappelons que Monterey rejette quelques Mac acceptés par l’actuel Big Sur. Les nouveaux modèles minimaux deviennent :

iMac : fin 2015

iMac Pro

MacBook Air : début 2015

MacBook Pro : début 2015

Mac Pro : fin 2013

Mac mini : fin 2014

MacBook : début 2016

Le système rejette notamment les iMac et Mac mini de 2014, des machines ayant 7 ans. Cela nous parait bien peu pour un système de bureau, surtout quand on sait qu’iOS grimpe régulièrement à six ans d’ancienneté sur les iPhone et iPad.

Comme nous l’avions signalé dans notre article, Monterey évolue en douceur. Sa plus grande nouveauté, Universal Control, n’est pas encore présente. Pour le reste, il y a surtout Safari 15, une vraie évolution de Notes, l’arrivée de Raccourcis, l’assistant de concentration, l’audio spatial pour FaceTime ou encore SharePlay.

Les versions finales d'iOS et d'iPadOS 15.1, tvOS 15.1 et watchOS 8.1 seront également disponibles la semaine prochaine, mais Apple n'a pas donné de date.