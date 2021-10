CNIL : Mathias Moulin remplace Gwendal Le Grand, qui part au CEPD

Anciennement directeur de la protection des droits et des sanctions de la CNIL, Mathias Moulin vient d'en être nommé secrétaire général adjoint. Il succède à Gwendal Le Grand, qui rejoint le Comité européen à la protection des données (CEPD).

Mathias Moulin aura pour missions principales de « coordonner les cinq directions de la CNIL (la direction de la conformité, la direction de la protection des droits et des sanctions, la direction des technologies et de l’innovation, la direction des relations avec les publics et la recherche et la direction administrative et financière) et de conduire les chantiers transversaux ainsi que les politiques de modernisation de la CNIL », précise l'autorité.

Il avait intégré la CNIL en 2002 au service des affaires juridiques avant de devenir chef de service des correspondants Informatique et Libertés (anciens délégués à la protection des données) en 2008.

Il avait ensuite rejoint la direction de la protection des droits et des sanctions comme directeur adjoint en 2012 puis directeur en 2018, où il mit en œuvre et coordonna l’activité répressive et de contrôle de la CNIL à l’échelle nationale et européenne.