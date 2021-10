Baromètre France Num : « de plus en plus de TPE/PME passent au numérique »

Un peu en mode Captain Obvious, le dispositif France Num (piloté par la DGE) a mené une enquête entre « mars et avril 2021 sur 2 796 entreprises de 0 à 249 salariés ». Sans surprise, « le numérique est une solution de plus en plus plébiscitée par les chefs d’entreprise : ils sont 78 % à penser qu’il représente un « réel bénéfice » contre 68 % avant la crise sanitaire.

« La crise sanitaire a poussé les entreprises à s’équiper en numérique et à renforcer leur présence en ligne. Ainsi, la part de celles disposant d’un site internet qui présente leur activité (hors réseaux sociaux) a bondi en un an, passant de 37 % avant la crise, à 66 % en 2021. Aussi, 20 % d’entre elles détiennent désormais un site internet marchand, contre 9 % avant la crise ».

Une infographie a aussi été mise en ligne, accompagnée d'une version « textuelle ». Les résultats détaillés se trouvent par là, avec des documents complémentaires à télécharger si besoin.

Le baromètre fait par contre l’impasse sur l’accès à Internet et notamment les abonnements fibres pour les professionnels qui sont (très) loin d’être aussi concurrentiels que ceux pour le grand public.