Apple annonce ses MacBook Pro à base de M1 Pro/Max, à partir de 2 249 euros

Les nouvelles puces du constructeur promettent d'être performantes, mais se paient pour le moment au prix fort. La machine « de base » (14") embarque néanmoins 16 Go de mémoire et 512 Go de stockage avec trois ports Thunderbolt 4, un HDMI, un lecteur de carte SDXC et port MagSafe 3. Un retour à la connectivité.

Le modèle de 16" débute à 2749 euros, toujours avec un M1 Pro, mais complet cette fois, l'adaptateur secteur passe à 140 watts. Il faut compter pas moins de 3 849 euros pour goûter au M1 Max accompagné de 32 Go de mémoire et 1 To de stockage.

Il est néanmoins proposé en option sur les modèles inférieurs : comptez 500 euros et 730 euros selon sa composition sur le MacBook Pro 14 de base avec 32 Go de mémoire. 460 euros de plus pour passer à 64 Go.

Hier, Apple a également suscité des moqueries en mettant en vente une chiffonnette « constituée d’un matériau non abrasif doux au toucher, la chiffonnette nettoie n’importe quel écran Apple, y compris ceux en verre nano‑texturé, de façon efficace et sûre » à… 25 euros. Un produit dont on ne connaît pas les dimensions, mais qui a droit à une (ridicule) liste de compatibilité.