Lucy in the sky en route vers les astéroïdes troyens de Jupiter

La NASA vient d’envoyer dans l’espace sa mission Lucy qui vise à étudier six astéroïdes troyens de Jupiter, la plus grosse planète de notre système solaire. Elle a décollé à bord d’une fusée Atlas V d’United Launch Alliance (ULA).

Le décollage s’est déroulé sans la moindre anicroche et la sonde est désormais en route vers les astéroïdes à une vitesse de 108 000 km/h environ. Sa trajectoire orbite autour du Soleil et Lucy utilisera l’attraction gravitationnelle de la Terre en octobre 2022, puis de nouveau en 2024.

Il faudra être patient puisque son voyage va durer 12 ans, mais la première rencontre est prévue avant : dès 2027, avec Eurybate. Suivront Polymèle, Leucos et Oros entre 2027 et 2028, puis Patrocle et Ménétios en 2033.