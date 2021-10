Ubuntu 22.04 se nommera Jammy Jellyfish

La prochaine version majeure et LTS du système s’appellera donc Jammy Jellyfish, littéralement « méduse chanceuse ». Sa date de sortie est fixée au 21 avril, avec une bêta prévue trois semaines plus tôt, le 31 mars.

On ne connaît pas encore la liste des nouveautés, mais on peut s’attendre à un noyau récent, des composants mis à jour, GNOME 41, un Firefox présent uniquement en snap et autres.

S’agissant d’une LTS, cette version sera supportée pendant cinq ans. Certaines distributions basées uniquement sur les LTS d’Ubuntu, comme Linux Mint, proposeront alors de nouvelles moutures majeures.