Pine64 a déjà lancé son smartphone PinePhone Beta Edition il y a plusieurs mois. La société revient avec une nouvelle version plus performante.

Il dispose d’un écran de 6" de 1 440 x 720 pixels avec un SoC Rockchip RK3399S (2x A72 et 4x A53), un GPU Mali T860, 4 Go de LPDDR4 et 128 Go de stockage. Tous les détails se trouvent par là.

Les précommandes sont ouvertes, mais sont « actuellement strictement destinées aux développeurs expérimentés », explique Pine64. Le formulaire se trouve par ici.