Virgin Galactic repousse ses vols commerciaux à fin 2022

En juillet, le vol dans l’espace de Richard Branson s’est déroulé sans problème apparent. Néanmoins, dans les coulisses ce serait une autre paire de manches avec des voyants jaune et rouge durant cette mission.

La FCC ouvrait une enquête car le véhicule s’est retrouvé en dehors de son espace aérien désigné durant sa mission. Elle a été clôturée fin septembre, avec une autorisation de retour en vol du régulateur.

Dans le même temps, la mission Unity 23 pour le compte de l’Air Force italienne était décalée à cause d’un « défaut de fabrication potentiel dans un composant du système d'actionnement des commandes » développé par un tiers.

Ce problème a été résolu, affirme la société, mais il faudra encore attendre plusieurs mois avant le lancement puisqu'elle vient d’annoncer une période « d’amélioration et de modification) de ses engins. La cause : « Des essais récents de matériaux ont renvoyé de nouvelles données qui nécessitent une analyse plus approfondie ».

Unity 23 décollera après cette analyse. Ensuite, « le service de vol commercial devrait débuter au quatrième trimestre 2022 ».