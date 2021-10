OpenBSD 7.0 renforce son support pour les architectures RISC-V 64 bit et ARM64

Journée faste pour le monde open source, car après l’arrivée d’une nouvelle Ubuntu, c’est aussi une version majeure qui attend OpenBSD, un BSD (Berkeley Software Distribution) pensé avant tout pour la sécurité.

OpenBSD 7.0 renforce ainsi son support pour deux architectures prenant de l’ampleur, RISC-V 64 bit et ARM64. Le renfort est bienvenu, mais le support n’est pas encore considéré comme complet.

Pour RISC-V, il s’agit d'une prise en charge initiale de riscv64. Pour ARM64, on trouve de nombreux pilotes pour Apple Silicon et l’installation via partition GPT, mais le support de la puce M1 n’est pas présenté comme prêt pour les utilisateurs finaux.

Parmi les autres nouveautés, on trouve des améliorations pour le multiprocesseur, un support largement amélioré pour le matériel (notamment les GPU AMD et les processeurs Tiger Lake d’Intel) ou encore de très nombreuses mises à jour des composants, comme LLVM Clang 11.1, Go 1.17, GCC 8.4.0 et 11.2, les applications KDE 21.08.1, Xfce 4.16…