Z Event 2021 (Action contre la faim) : ZeratoR donne rendez-vous les 29, 30 et 31 octobre

Cet événement en ligne a été lancé en 2016 et le montant des dons récoltés augmente année après année. Le but est pour rappel de « rassembler plusieurs animateurs spécialisés dans le streaming de jeux vidéo sur Internet pour un marathon s’étalant sur tout un week-end ».

170 000 euros en 2016 pour Save The Children, 500 000 euros en 2017 pour La Croix Rouge, plus d’un million d’euros pour Médecins Sans Frontière, 3,5 millions d’euros pour l’Institut Pasteur et plus de 5,7 millions d’euros l’année dernière pour Amnesty International.

Cette fois-ci, c’est Action contre la faim qui sera le bénéficiaire. Une vidéo a été mise en ligne par ici et vous pouvez aussi retrouver toutes les informations sur le site officiel.