Orange arrête le RTC dans sept villes

Les villes concernées sont Osny (Île-de-France), Concarneau, Elliant, Melgven, Saint-Yvi, Rosporden et Tourch (Sud Finistère). « À partir du 15 octobre 2021, le service téléphonique sur RTC ne sera plus rendu, quel que soit l’opérateur de télécommunications », explique la Fédération française des télécoms.

« Cela concerne tous les clients résidentiels, professionnels ou entreprises qui détiennent une ligne fixe téléphonique branchée sur une prise murale "en T" ». Les utilisateurs des zones concernées peuvent continuer à profiter du téléphone en IP, via la fibre ou le xDS (la fin du RTC ne signifie pas la fin des box sur la ligne cuivre). Il est aussi possible de souscrire à une offre de téléphonie fixe seule (sans Internet).

Pour plus de détails, la FFTélécom a publié une FAQ et l’Arcep une explication détaillée sur ce qui change. Par la suite, Orange va procéder au décommissionnement du cuivre, mais c’est une autre histoire.

D’autres communes sont d’ores et déjà prévues pour le 15 octobre 2023 et encore un an plus tard. Une carte détaillée est disponible par là.