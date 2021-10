Nouveau record de croissance pour le revenu des opérateurs

L’Arcep vient de publier son observatoire du marché des communications électroniques en France pour le second trimestre. Sur les trois premiers mois, le chiffre d'affaires global avait augmenté de 2 %, contre 3 % sur les trois suivants pour atteindre 8,8 milliards d’euros HT.

Il « n’avait pas connu une telle croissance depuis plus de dix ans. Cette embellie s’explique principalement par une croissance retrouvée des revenus liés à la vente des services et des terminaux mobiles et par une dynamique notable, et qui persiste, du marché internet à haut et très haut débit fixe depuis la fin de l’année 2019 », explique le régulateur.

Concernant les usages, l’effet de la crise sanitaire est encore visible, notamment sur les appels vocaux. Par contre, sur les autres usages comme « la consommation de données sur réseaux mobiles ou de SMS, la crise sanitaire a accentué des tendances déjà entamées avant la crise, mais ces effets semblent s’amoindrir ». L’usage moyen des utilisateurs en 4G grimpe à 11,6 Go par mois (+12 % en un an).