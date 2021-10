Dell EMC publie ses Container Storage Modules (CSM)

L'entreprise s'implique de plus en plus dans des projets open source et l'écosystème Kubernetes, dans la veine de ce que fait VMWare avec Tanzu.

Aujourd'hui, elle annonce la mise en place d'une suite d'outils pour faciliter l'intégration de ses produits consacrés au stockage avec un ensemble de conteneurs.

Ses CSM dont disponibles sur GitHub, sous licence Apache 2.0, leur documentation se trouve par ici. Ils viennent en complément des pilotes de la Container Storage Interface (CSI) dont une vidéo de démonstration est visible par là.