Oracle Cloud va ouvrir deux régions en France, dont Marseille

Avec la montée de la demande en services numériques et de la proximitée, on voit les acteurs multiplier les implantations chez nous, et pas uniquement sur la capitale.

Les hyper scalers sont bien entendu à la pointe d'une telle initiative. Oracle Cloud vient par exemple d'annoncer l'ouverture de 14 nouvelles régions dans le monde avec l'objectif d'atteindre 44 d'ici fin 2022. Deux sont attendues en France.

La première sera implantée à Marseille. La seconde n'a pas encore été précisée, mais la carte de déploiement la place dans l'Ouest du pays.

Bien entendu, la société vante son approche environnementale, mais aussi le multi-cloud. Elle rappelle avoir signé un accord stratégique avec Microsoft Azure en la matière.