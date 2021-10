Microsoft loue le HTTP/3 déployé sur ses serveurs Exchange Online

Dans un billet, la société explique que depuis l’arrivée de Windows Server 2022, un travail de migration est en cours pour les serveurs Exchange Online, utilisés par l’offre Microsoft 365 et notamment pour la version en ligne d’Outlook.

Cette migration s’accompagne d’un passage progressif à HTTP/3. À ce jour, 20 % des installations ont reçu la nouvelle version du protocole, dont on rappellera qu’elle permet de réduire la latence en autorisant des négociations plus rapides, tout en augmentant la sécurité.

Microsoft s’est surtout penché sur une statistique nommée « last-mile request latency », qui mesure la latence entre le client et le serveur le plus proche. Selon les cas, le gain va de 8 à 67,4 % et est donc concret.

Microsoft ne donne cependant pas de calendrier de déploiement. On ne sait pas dans quel ordre les clients seront migrés, mais tous devraient constater au moins une petite amélioration générale dans la réactivité des services concernés, surtout la version web d’Outlook.