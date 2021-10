iliad Holding a placé une obligation de 3,7 milliards d’euros

L'opération s'est faite auprès d’investisseurs européens et américains précise le communiqué. Elle est découpée en quatre tranches : 1 100 millions d’euros (5 ans et 5,125 %), 750 millions d’euros (7 ans et 5,625 %), 1 200 millions de dollars (5 ans et 6,5 %) et 900 millions de dollars (7 ans et 7 %).

Le groupe précise que le coupon des tranches en dollars est équivalent à 5 % et 5,3 % en euros et que « cette opération a rencontré une forte demande qui a permis à iliad Holding d’optimiser le coût du financement à environ 5,3 % en moyenne pour une maturité moyenne d’environ 6 ans ».

« Avec cette émission, iliad Holding inaugure avec succès son entrée sur le marché dit « high-yield ». Il s’agit de la plus importante émission obligataire « high-yield » par un émetteur européen jusqu’ici en 2021, et de la plus importante émission d’un groupe de télécommunications européen depuis octobre 2017 » ajoute le groupe.

Il y voit « le soutien des investisseurs à la décision de retrait de la cote d’iliad SA et des perspectives solides de développement du Groupe en Europe ».