Google poursuit à son tour Epic pour rupture de contrat

La campagne avait été savamment orchestrée. Epic avait placé dans les versions mobiles de Fortnite un code masqué qui s’était activé à la date voulue, proposant aux joueurs d’acheter de la monnaie du jeu à tarif réduit, sans passer par les systèmes de paiement d’Apple et Google.

Bien que l’opération ait concerné iOS et Android, l’attention s’est très vite focalisée sur Apple, d’autant qu’Epic avait préparé soigneusement une campagne de communication. Depuis le temps a passé, une coalition est apparue et tout le monde a campé sur ses positions. Au cœur du problème, l’obligation de passer par le système de paiement de la plateforme, et donc la commission de 30 % qui s’y applique.

Le mois dernier, la juge Yvonne Gonzalez Rogers a rendu son verdict : oui Apple doit faire quelques aménagements et permettre notamment aux éditeurs d’inviter les utilisateurs à venir payer ailleurs, mais Epic a bel et bien rompu son contrat.

C’est sur cette base que Google attaque à son tour. Et pour cause : Apple a obtenu 3,65 millions de dollars de dommages et intérêts pour le manque à gagner. Google veut donc sa part.

« Epic a rompu délibérément le DDA (Developer Distribution Agreement), en soumettant à la publication une version de Fortnite sur Google Play avec une autre méthode de paiement que Google Play Billing pour les achats de contenus in-app », indique Google dans sa plainte.

Cependant, et comme le note Ars Technica, Google prend bien soin de se démarquer d’Apple, puisque contrairement à iOS, les éditeurs ont le choix de la boutique applicative. Ce n’est que s’ils décident de passer par Google Play que les règles de paiement s’activent.

Google va même jusqu’à dire que la majorité des smartphones Android vendus ont déjà plusieurs boutiques. Avec un message implicite pour Epic : si le studio n’aimait pas les conditions d’utilisation de Google Play, il pouvait aller voir ailleurs.