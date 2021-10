Le casque PlayStation VR fête son cinquième anniversaire

Il avait officiellement été annoncé en mars 2016, avec un argument de poids à l’époque : son tarif « conseillé » de 400 euros. C’était alors 200 euros de moins que l’Oculus Rift.

Quelques mois plus tard, en février 2017, quasiment un million d’exemplaires auraient été vendus.

Pour fêter cet anniversaire, Sony annonce que, à partir du mois de novembre, « les membres PlayStation Plus recevront trois jeux bonus PS VR sans frais supplémentaires ».

Le fabricant revendique « plus de 500 jeux et expériences disponibles sur PS VR » et en profite pour dresser la liste des jeux les plus utilisés : Rec Room, Beat Saber, PlayStation VR Worlds, The Elder Scrolls V: Skyrim VR et Resident Evil 7 biohazard.

Plusieurs jeux sont également en préparation, notamment Book II, Wanderer, After the Fall, Humanity, Puzzling Places et Zenith: The Last City.