C’est fait, William Shatner a été dans l’espace

Il a pris part à la seconde mission habitée de Blue Origin, à bord de la capsule New Shepard. À 90 ans, celui qui incarnait le capitaine James T. Kirk est donc la plus vieille personne a avoir été dans l’espace.

Il était accompagné de Chris Boshuizen, Glen de Vries et Audrey Powers. Les deux premiers sont des « clients » au même titre de Shatner, tandis que Powers est vice-présidente de Blue Origin en charge de New Shepard.

La capsule est montée à 106 km d’altitude, dépassant donc la ligne imaginaire de Karman qui est une des limites de l’espace. La vitesse maximale atteinte était de 3 597 km/h et la mission a durée à peine plus de 10 minutes

« Blue Origin prévoit un vol avec équipage supplémentaire cette année, et plusieurs autres vols sont prévus pour 2022 », ajoute la société. Le principal but de New Shepard est pour rappel d’envoyer de riches touristes dans l'espace pendant quelques minutes.