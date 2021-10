Orange ouvre un 5G Lab à Anvers (Belgique)

Ce nouveau laboratoire rejoint le réseau déjà composé de 7 autres Labs en Europe. Il « réunit toutes les connaissances et l’expertise d’Orange Belgium en matière de 5G dans l’industrie 4.0 » et de nouveaux cas d’utilisation dans l’industrie y « sont développés et testés en marge des cas d’utilisation initiaux de co-innovation déployés dans le port d’Anvers », explique le groupe.

L’opérateur y présentera notamment « les capacités de la nouvelle norme télécom 5G SA et expliquera en quoi elle peut aider les entreprises à innover et à se digitaliser ». Pour rappel, la 5G est actuellement de type NSA, c’est-à-dire qu’elle repose sur un cœur de réseau 4G.