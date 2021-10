Coinbase se lance dans les NFT (jeton non fongible)

Wikipédia explique qu’un NFT « est un type spécial de jeton cryptographique qui représente un objet numérique tel une image, une vidéo, un fichier audio, auquel est rattaché une identité numérique qui est reliée à un ensemble non-vide de propriétaires ». Ils sont à la mode depuis plusieurs mois, avec quelques déboires aussi.

Coinbase annonce « Coinbase NFT, une place de marché peer-to-peer qui rendra la création, l'achat, la présentation et la découverte des NFT plus faciles que jamais ». Selon Coinbase, sa plus-value réside dans la mise en place d’interfaces simples et « conviviales », avec des « fonctionnalités sociales ».

De plus amples informations sont disponibles sur cette page. Le service n’est pas encore ouvert et il faut pour le moment s’inscrire sur liste d’attente.