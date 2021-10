Visual Studio 2022 sera lancé le 8 novembre

On connaît la date de lancement pour la nouvelle version de l’environnement de développement. Dans un peu plus de trois semaines, Visual Studio 2022 débutera officiellement sa carrière. On ne parle pour l’instant que de la version Windows.

On peut télécharger l'IDE en deux préversions : la Release Candidate et la Preview 5. Si cette double disponibilité vous rend perplexe, Microsoft l’explique ainsi :

La Release Candidate est une version stabilisée de ce qui était en test jusqu’à présent. Elle est livrée avec une licence « go-live » et est pleinement supportée, donc prête pour la production.

La Preview 5 contient des apports destinés à la première évolution de Visual Studio 2022, la future 17.1.

Que vous utilisiez une licence Community, Enterprise ou Professionnel, vous avez le choix entre passer à la Release Candidate ou la Preview, selon les besoins.

On rappellera que Visual Studio 2022 est disponible en 64 bits, prend en charge .NET 6 et C+20, renforce la stabilité et les performances, fournit un débogage plus rapide, ajoute les discussions texte à Live share, etc.