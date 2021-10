Le fonds d'investissement de la CIA lorgne sur la messagerie chiffrée Wickr

In-Q-Tel, le fonds d'investissement à but non lucratif de la Central Intelligence Agency (CIA), a récemment versé plus de 1,6 million de dollars à la plate-forme de messagerie chiffrée Wickr, selon les documents examinés par Motherboard.

Le transfert de fonds a été effectué avant qu'Amazon ne rachète la société en juin dernier, mais souligne la position continue de Wickr en tant qu'application de messagerie chiffrée de bout en bout pour les agences gouvernementales.

Wickr dispose en effet également d'un produit spécifique approuvé par le ministère de la Défense et avait signé le mois dernier, comme Motherboard l'avait relevé, un nouveau contrat de 900 000 $ avec les douanes et la protection des frontières américaines (CBP).

Gilman Louie, fondateur et premier PDG d'In-Q-Tel, est par ailleurs le coprésident du conseil d'administration de Wickr.