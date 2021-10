Apple tiendra une conférence le lundi 18 octobre

L'évènement était attendu, il a désormais une date officielle. La société ayant déjà présenté ses nouveaux iPhone, iPad et Watch, il devrait principalement être question des Mac cette fois.

On s'attend bien entendu au remplaçant du SoC Apple M1, que certains nomment M1X, et qui doit faire grimper d'un cran le niveau des performances. On note d'ailleurs que cette annonce intervient juste après qu'AMD a fêté les 5 ans de Ryzen et juste avant l'Intel on.

On s'attend aussi à quelques mises à jour des accessoires de l'écosystème. Mais comme souvent, Apple garde le secret sur ce qui sera dévoilé ou non. Rendez-vous lundi à 19h pour le découvrir.