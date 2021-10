DAB+ : 25 radios nationales se lancent sur l'axe Paris, Lyon, Marseille

Le CSA parle d’une « nouvelle étape essentielle de son déploiement ». Les radios pourront ainsi « être écoutées sans interruption sur l’ensemble de ce trajet routier ».

La liste des 25 radios (19 privées et 6 publiques) est disponible par ici. Parmi les avantages du DAB+, le CSA met en avant la qualité d’écoute, les informations disponibles sur les écrans des postes de radio et la plus grande diversité de radios présentes puisqu’il y a plus de place que dans la bande FM. Ne reste donc plus que l'appétence des utilisateurs…

Toujours selon le CSA, « la radio numérique est déjà une réalité pour 30 % de la population métropolitaine et les récepteurs DAB+ sont présents dans tous les véhicules neufs particuliers vendus en France ». C’est un des problèmes du DAB+ : disposer d’un poste de radio compatible.

Quoi qu’il en soit, le déploiement suit son cours : « Dans les semaines et mois à venir, il y aura 465 radios disponibles sur le DAB+ qui couvrira alors près de 40 % de la population ».