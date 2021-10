Après deux jours de panne, l'espace Mon Compte de la CAF revient doucement

Mi-septembre, la CNAF annonçait un accès plus simple et plus sécurisé à son site, avec une refonte de l'application mobile dans la foulée, vidéo à l'appui.

« Vous utiliserez votre numéro de sécurité sociale pour vous connecter aux différents services de votre Caf. A cette occasion, vous devrez créer un nouveau mot de passe composé de chiffres et de lettres » prévenait l'équipe.

Chaque membre du foyer pouvait ainsi disposer de son propre espace, avec la possibilité de donner accès à son conjoint par exemple. Mais ce partage d'accès a été un peu trop loin. Nous avons ainsi été informés que certains allocataires pouvaient accéder à un dossier qui n'était pas le leur.

Lundi matin, la CNAF confirmait un problème et coupait l'accès à la connexion sur le site, sans en dire plus. En début d'après-midi, elle donnait plus de détails et publiait un communiqué, confirmant que « certains dossiers d’allocataires puissent être consultés par d’autres allocataires. Environ 7 000 dossiers ont été concernés pendant quelques heures » suite à un incident informatique survenu dimanche vers 21 heures.

« Les allocataires concernés seront informés individuellement. Les personnes ayant réalisé un changement de mot de passe avant dimanche 10 octobre à 21 heures ne sont pas concernées par cet incident », précisait la CNAF, qui s'est excusée et a informé la CNIL.

Depuis, le site indique que l'espace Mon compte est indisponible. « Nos équipes techniques mettent tout en œuvre pour rétablir la situation dans les meilleurs délais », indique un message daté d'hier, encore affiché ce matin.

Selon nos constatations, on peut néanmoins se connecter ou créer un compte. Mais il est sans doute plus sage d'attendre que l'annonce d'un retour à la normale soit faite.