Tile : nouvelles fonctionnalités et trackers Bluetooth, dont l’Ultra en ultra-wideband

En avril, Apple lançait ses AirTag, un petit accessoire connecté pouvant être géolocalisé via du Bluetooth. Le fabricant n’était pas le premier, loin de là, et d’autres fabricants proposaient déjà des produits du genre.

Tile était l’un d’entre eux. L’année dernière, il signait des partenariats avec HP et Intel pour intégrer sa technologie dans des ordinateurs portables. La société revient aujourd’hui avec de nouveaux accessoires.

Il y a tout d’abord le Pro à 34,99 euros, présenté comme « le plus performant », avec une portée maximale de 120 mètres (dans des conditions idéales évidemment). De leur côté, les Tile Mate, Sticker et Slim ont été mis à jour avec une portée pouvant atteindre 76 mètres et une sonnerie plus forte. Ils sont tous certifiés IP67.

Une nouvelle fonctionnalité « Lost and Found » est de la partie : « Ce service permet à un utilisateur d'étendre le Tile Finding Network à tout bon samaritain qui découvre un objet perdu ». Chaque Tile (sauf le Sticker) dispose désormais d’un code QR sur son dos « afin que toute personne qui trouve un Tile perdu puisse la scanner et voir les informations de contact fournies par le propriétaire ».

Au début de l’année prochaine, une nouvelle fonctionnalité Scan and Secure sera proposée. Elle « permettra à toute personne disposant de l’application Tile (même si elle n’a pas de compte actif) de rechercher et détecter facilement les appareils Tile à proximité et d’identifier si un périphérique inconnu se trouve dans cette zone ».

Enfin, le Tile Ultra arrivera aussi l‘année prochaine. En plus du Bluetooth, il sera question de l’ultra-wideband (UWB). Peu de détails sont donnés, si ce n’est que la localisation sera plus précise et que la société s’est rapprochée de Google « pour garantir une expérience optimale sur les smartphones compatibles Android 12 et Ultra-Wideband ». C’est le cas des derniers Galaxy de Samsung et des iPhone à partir de la série 11.