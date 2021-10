Microsoft : les correctifs de sécurité mensuels sont là, y compris pour Windows 11

Comme chaque deuxième mardi de chaque mois, Microsoft a publié les correctifs de sécurité pour les Windows supportés, dont Windows 11 pour la première fois.

Pour ce dernier, le numéro de build passe de 22000.194 à 22000.258. La mise à jour KB5006674 vient colmater une quarantaine de vulnérabilités, dont deux critiques. Elle règle également des soucis de compatibilité avec les fonctions Killer et SmartByte des produits réseau Intel, qui pouvaient entraîner des chutes de performances en UDP.

Curieusement, cette première mise à jour officielle ne contient pas les nombreux correctifs disponibles dans la branche Insider Dev, où plusieurs préversions se sont déjà enchaînées, résolvant une partie de la liste des problèmes connus.

Les mises à jour pour Windows 10 contiennent exactement les mêmes éléments, ce qui n’étonnera personne, les deux systèmes étant (pour l’instant) très proches. On retrouve les mêmes 39 failles corrigées, toujours réparties en 2 critiques et 37 importantes.

Elles s’occupent également d’un problème pénible pour les machines soumises à la protection de Microsoft contre l’Export Address Filtering (EAF). Dans ce cas, des applications courantes comme Office ou Adobe Reader pouvaient planter.

Quant à Windows 8.1 et Windows 7, ils partagent pratiquement la même liste de failles à colmater, soit 27 vulnérabilités classées comme importantes. Rappelons que Windows 8.1 peut encore recevoir des mises à jour via Windows Update (jusqu’au 10 janvier 2023).

Windows 7 n’est plus supporté, mais il reste possible de récupérer manuellement le patch. Si vous avez encore le vieux système, il est plus que recommandé d’en changer, que ce soit pour un Windows plus récent (la mise à jour vers 10 est gratuite) soit pour un autre de type Linux.