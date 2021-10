Ryzen et Windows 11 : ça empire, mais les patchs arrivent

Selon nos confrères de TechPowerUp!, les mauvais résultats annoncés par AMD il y a quelques jours s'aggravent suite aux dernières mises à jour du système de Microsoft.

Néanmoins, on a désormais des dates pour les correctifs. Celui pour la latence du cache L3 est attendu le 19 octobre et sera diffusé via Windows Update, soit en début de semaine prochaine.

Celui pour la gestion de l'alimentation sera diffusé sous la forme d'un pilote deux jours plus tard, AMD indiquant qu'il peut les fournir aux clients qui en feront la demande d'ici là.