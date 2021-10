Mattermost dégaine son serveur 6.0 et son client 5.0, multiples améliorations à la clé

Avec un peu de retard, Mattermost 6.0 est disponible. Ce concurrent de Slack s’est fait un nom par son code open source et sa capacité à fonctionner sur les propres serveurs des entreprises, avec une maîtrise des données.

Les fonctions ajoutées par Mattermost 6.0 sont nombreuses, parmi lesquelles les comptes invités, les rapports de conformité, les canaux archivés, les conditions d’utilisation personnalisées, les installeurs MSI, le support des politiques de groupes ou encore celui des plugins.

La nouvelle version fait également le ménage et plusieurs éléments ne sont plus supportés : les anciens outils en ligne de commande, l’import Slack depuis la web app, les versions de MySQL antérieures à la 5.7.12, Elasticsearch 5 et 6, Windows 7…

Le client Desktop passe de son côté à la version 5.0. L’un des plus gros changements est un bond à la mouture 14.1 d’Electron, entrainant une hausse de la réactivité et, sur Mac, une version universelle prenant en charge les puces Apple Silicon.

On note une interface plus claire, souvent mieux intégrée (surtout sur macOS). La correction orthographique supporte plusieurs langues, l’écran de chargement a été modifié, un mode sombre est disponible pour les paramètres et les fenêtres modales, des bugs ont été corrigés, etc.