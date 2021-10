Twitter permet de retirer des followers sans les bloquer

Sur les réseaux sociaux, lorsque votre compte est public, n'importe qui peut vous « suivre » et donc voir tout ce que vous publiez ou commentez. C'est le principe.

Mais voilà, il y a des personnes que l'on n'apprécie pas, pour tout un tas de raisons. Sur Twitter, il est possible de les masquer pour ne plus voir leurs propos et même de les bloquer pour qu'il ne puissent pas non plus voir vos propos ou réagir.

Le service tente une nouvelle approche en permettant de retirer une personne de sa liste de followers. Ainsi, ils ne sont ni masqués ni bloqués, mais ils ne suivent plus vos publications. Une approche intermédiaire, plus douce (mais néanmoins vexante pour la personne concernée), dont on verra si elle fait ses preuves.

Pour le moment il ne s'agit que d'un test, proposé sur la version web.