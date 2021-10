L'auteur du piratage de l'AP-HP est un militant anti-passe sanitaire

Un étudiant français de 22 ans a reconnu être l’auteur du vol massif de données de santé d’environ 1,4 million de personnes ayant fait un dépistage du Covid à l’été 2020, révélé par l’AP-HP en septembre 2021. Anti-passe sanitaire, il semble ne pas avoir agi pour l’argent, mais pour « mettre un coup de pied dans le système », analyse La Croix.

Interpellé mercredi 6 octobre à Ollioules (Var) par les enquêteurs de la Brigade de lutte contre la cybercriminalité (BL2C) de la police judiciaire parisienne, @scrizophrene a reconnu les faits durant sa garde à vue, révèle le JDD.

« Opposé au passe sanitaire », il « conteste avoir eu connaissance que les données récupérées contenaient des informations à caractère personnel » et « ne comptait pas les revendre ni s’enrichir », rapporte une source proche du dossier, citée par l’AFP. « Sa démarche est militante », a-t-elle souligné.

Il a été mis en examen pour « accès et maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en oeuvre par l'Etat » ainsi que pour « extraction et collecte de données par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite et divulgation illégale volontaire de données à caractère personnel », a détaillé la source judiciaire. La BL2C aurait d'ores et déjà enregistré plus de 800 plaintes.